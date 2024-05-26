Черчесов назвал клуб, который поддерживал в чемпионской гонке РПЛ

Экс-наставник национальной сборной России и венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал, кого поддерживал в чемпионской гонке РПЛ.

«Могу сказать, что я работал в «Динамо» и симпатизировал «Динамо». Надеялся, что они наконец‑то этот титул завоюют, но такие матчи играть непросто», - высказался специалист в эфире программы «Все на Матч!».

Напомним, что «Динамо» в заключительном туре чемпионата страны на выезде потерпело поражение от «Краснодара» со счетом 0:1. «Зенит» на своем поле одержал волевую победу над «Ростовом» (2:1) и стал в шестой раз подряд чемпионом России.