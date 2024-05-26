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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Федотов обратился к футболистам ЦСКА

26 Мая 2024 • 07:46 Комментировать

В рамках 30-го тура чемпионата России московский ЦСКА на своем поле победил екатеринбургский «Урал» со счетом 2:0. После этого поединка главный тренер «армейцев» Владимир Федотов обратился к своим подопечным в раздевалке.

«Братцы, с окончанием этого очень сложного сезона. Вы огромные молодцы. Мы знаем, насколько сложно всё давалось. Но вы остались с высоко поднятой головой. Жизнь продолжается», - передает слова специалиста «Чемпионат».

ЦСКА финишировал в Российской премьер-лиге на шестой позиции. По итогам 30 туров столичный коллектив набрал 48 баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Федотов
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