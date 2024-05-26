Рахимов отреагировал на неудачу «Динамо» и триумф «Зенита»

Наставник казанского «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал итоги чемпионской гонки в Российской премьер-лиге. Золотые награды в очередной раз выиграл петербургский «Зенит».

«Динамовцы упустили эту победу, это самый болезненный удар. Тем более, когда тебе достаточно не проиграть, но ты становишься третьим. Остаётся поздравить «Зенит» с победой», - передает слова специалиста клубная пресс-служба.

Напомним, что в заключительном туре «Зенит» победил «Ростов» (2:1), а «Динамо» проиграло «Краснодару» (0:1). После этих результатов петербургский клуб занял первое место, обогнав конкурентов на один балл.