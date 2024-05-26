Ганчаренко ответил на вопрос о своём будущем в «Урале»

Наставник екатеринбургского «Урала» Виктор Ганчаренко высказался относительно своего будущего в клубе.

«Что скажу по своему будущему? Судьба тренера зависит от одного голевого момента, от одного матча. Давайте посмотрим, что будет 2 июня», - передает слова специалиста пресс-служба клуба.

Напомним, что по итогам сезона екатеринбургский коллектив финишировал на 14-м месте в турнирной таблице Премьер-лиги. Команда попала в стыковые матчи за право остаться в элитном дивизионе. «Урал» встретится с тольяттинским «Акроном». Поединки состоятся 29 мая и 1 июня.

Ганчаренко занимает пост рулевого «Урала» с лета 2022 года.