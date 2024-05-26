Губерниев отреагировал на критику Песьякова за пропущенный гол от «Зенита»

Российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на критику в адрес голкипера «Ростова» Сергея Песьякова после второго пропущенного гола в матче с петербургским «Зенитом».

«Забивать надо было. Те, кто пишет Песьякову гадости - просто дураки», - высказался комментатор в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Зенит» отпраздновал волевую победу над «Ростовом» со счетом 2:1. Решающий гол в концовке встречи забил бразилец Артур. Благодаря этому успеху питерцы опередили в турнирной таблице московское «Динамо» и в шестой раз подряд стали чемпионами Российской премьер-лиги.