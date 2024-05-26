В Краснодаре «Зенит» назвали «позором России»

В субботу, 25 мая, состоялся поединок 30-го тура Российской премьер-лиги между «Краснодаром» и столичным «Динамо». Хозяева отпраздновали минимальную победу в матче со счетом 1:0. Единственный гол забил нападающий «быков» Джон Кордоба.

По ходу встречи местные болельщики на трибунах скандировали неприятную кричалку в адрес петербургского «Зенита». «Зенит» - позор России», - было слышно на трибунах арены в Краснодаре.

Петербургский клуб стал чемпионом страны в шестой раз подряд. В заключительном туре Премьер-лиги подопечные Сергея Семака одержали волевую победу над «Ростовом» со счетом 2:1.

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