Тюкавин как Холанн, «Зенит» как «Зенит», «Динамо» как «Краснодар»

Личке не хватило смелости

Вот и развязался в РПЛ узел чемпионской интриги. Всё как обещали консерваторы. В наиболее ключевой момент на пьедестал взобрался тот, кому это сулили с самого начала. Шестое чемпионство «Зенита» подряд – повторение рекорда «Спартака». А вот Сергей Семак обошёл по числу чемпионских титулов кряду Олега Романцева – у того таковых пять.

Второй раз в истории чемпионатов России и впервые за десять лет в чемпионской гонке до самого финиша оставались три клуба. От себя завесило только «Динамо». Ему нужно было не проиграть в Краснодаре – и тогда золотые медали на шее. Но «бело-голубые» дрогнули. Личка решил сыграть на ничью – и прогадал.

Понятно, что здесь палка о двух концах. Проиграй «Динамо» в открытом футболе – сказали бы, что ему надо было играть осторожно. Но всё-таки хотелось бы увидеть от команды Лички игру с большей нацеленностью на атаку. И Тюкавин потерялся. Неужто научился у Холанна проваливать ключевые матчи?

«Краснодар» добился того, чего не делал раньше

Кордоба забил в ворота «Динамо» по голу в каждом из таймов. Разница в том, что первый его гол отменили из-за офсайда, а второй оказался чистым. При счёте 1:0 «Краснодар» дважды спасла штанга – в неё попали похожие друг на друга Луис Чавес и Роберто Фернандес. А вышедший на замену Паршивлюк быстро схватил две жёлтые карточки.

Когда «Краснодар» открыл счёт, он вышел в онлайн-таблице на первое место. «Зенит» в то время играл по нолям с «Ростовом». Вскоре Роналдо блеснул голом в Петербурге – 0:1. Мантуан сравнял с пенальти – 1:1. Артур на 85-й поразил ближний угол – привет, Песьяков, и 2:1. Тут уже «Краснодар» опустился на вторую строчку. Окончательно.

Хотя в компенсированное время возникла химера у «быков». Скамейка «Краснодара» задвигалась, трибуны всполошились… Но «Ростов» не сравнял счёт в Северной столице – то был мираж. Матч в столице Кубани закончился чуть раньше. «Быки» цеплялись за соломинку надежды немного после финального свистка, однако чуда не случилось.

«Краснодар» впервые взял серебро Премьер-лиги, «Динамо» стало третьим второй раз за три сезона. Кто четвёртый? «Локомотив». Голы «Балтике» забивали Антон Миранчук, Карпукас и Сулейманов. За калининградцев Лисакович отличился с пенальти. 1:3. У «Балтики» четвёртое поражение в РПЛ кряду – и вылет в Первую лигу.

Юбилей Акинфеева, Слишкович на пятом месте

«Спартак» имел возможность побыть в тени. Своё пятое место он забрал. Ниже «красно-белые» опуститься не могли. Владимир Слишкович завершил свой полуторамесячный период у руля «Спартака» с любимым счётом 0:0. «Оренбург», набрав это очко, избежал попадания в переходные матчи.

ЦСКА в итоге шестой. Акинфеев скушал 250-й «сухарь» в Премьер-лиге – не пропустил от «Урала». Голами отметились Давила и Мусаев – есть победа «красно-синих» 2:0. Набабкин сыграл прощальный матч за «армейцев». В стыках «Урал» сойдётся с «Акроном», а «Пари НН» предстоит рубилово с тульским «Арсеналом».

Нижегородцы в 30-м туре зацепили ничью в Самаре. На гол Гарре гости ответили ответкой Зе Турбо. Если бы «Пари НН» проиграл, то оказался бы на четырнадцатом месте и попал бы стыковой переплёт на «Акрон». «Крылья Советов» завершили чемпионат безвыигрышной серией из пяти матчей, «Пари НН» – из десяти.

«Ахмат» побеждал-побеждал, пока вдруг не проиграл «Зениту» и «Факелу». Воронежцы выскочили из зоны стыков. Голы Божина и Маркова обеспечили счёт 2:0. «Рубин» дома поделил очки с «Сочи» – 1:1. Кто забивал, угадать нетрудно. Те, от кого это и стоило ожидать. Даку да Гуарирапа.

Кирилл Иванцов