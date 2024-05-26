Бывший полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал исход чемпионской гонки в РПЛ.

- Мне кажется, за последнее время это первый тур, который вся Россия смотрела. По-моему, «Динамо» держало в голове, что сохранит ничью до конца. «Динамо» не ожидало, что «Краснодар» даст бой, а он – в своём стиле. Нет-нет – да и потихонечку заковырял гол. Хотя две штанги чуть подкинули «Краснодару» фарта, конечно.

Думаю, всем было понятно, что «Зенит» задавит «Ростов», – так и получилось. Не знаю, что делал Песьяков при том ударе. Может, он находился мыслями уже в другой команде.

Если так подумать, то в этом сезоне чемпионом должен был становиться «Краснодар», но сказались всякие мелочи. Проиграли «Ахмату», там потеряли очки, там потеряли очки… Сами виноваты. С другой стороны, обидно.

Где у «Зенита» свои воспитанники? «Ростов» играл будто с соперником из Лиги Европы. Если у «Ростова» большинство состава россияне, то у «Зенита» их в старте трое. И у «Краснодара» в составе мало своих пацанов. Да, Денис Адамов – воспитанник «Краснодара» – стал чемпионом. Даниил Фомин – воспитанник «Краснодар» – за малым не стал чемпионом. Но хочется, чтобы воспитанники «Краснодара» становились чемпионами в составе «Краснодара».

А так, в плане интриги мы получили хорошее шоу. Жалко, что у Сергея Николаевича Галицкого до сих пор нет чемпионства. Он столько для команды делает, но не везёт.

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