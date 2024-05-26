Лахиялов: «Чтобы стать чемпионом, нужно иметь…»

Бывший нападающий «Терека» (ныне «Ахмат») и нынешний президент махачкалинского «Легиона» Шамиль Лахиялов ответил для «Евро-Футбол.Ру» на вопрос, почему именно «Зенит» взял золотые медали РПЛ.

- Чтобы стать чемпионом, нужно иметь… – лаконично поведал Лахиялов

Накануне 30-го тура чемпионата России Лахиялов опубликовал в социальной сети статус следующего содержания: «Краснодар» выиграет, потому что победа не сделает их чемпионом, «Зенит» выиграет, потому что победа сделает их чемпионом, «Динамо» не выиграет и не сыграет вничью, потому что и то, и другое сделает их чемпионом».