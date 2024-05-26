Борис Игнатьев назвал лучшего игрока сезона в РПЛ

Экс-наставник сборной России Борис Игнатьев считает, что форвард «Динамо» Константин Тюкавин проявил себя ярче всех в нынешнем сезоне первенства страны.

К слову, Тюкавин стал лучшим бомбардиром московской команды, отличившись 15 голами и 10 ассистами в РПЛ.

«Он — один из главных голеадоров чемпионата. Хорошо встраивается в игру, и не просто одиночка-голеадор, а именно футболист, работающий на команду. Поэтому я бы определил его, как одного из лучших», — приводит слова специалиста издание Betonmobile.

Напомним, что сегодня, 25 мая, в последнем туре РПЛ коллектив Марцела Лички уступил «Краснодару» (0:1) и финишировал на третьей позиции турнирной таблицы турнира. «Бело-голубые» не могут победить в чемпионате страны с 1976 года.