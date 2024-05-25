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«Локомотив» предложил Миранчуку и Жемалетдинову зарплату втрое меньше

25 Мая 2024 • 23:40 Комментировать

Полузащитники Антон Миранчук и Рифат Жемалетдинов покидают «Локомотив» в связи с истечением срока их контрактов. Агент Вадим Шпинёв сообщил о том, что предложения футболистам от московского клуба были неприемлемыми по условиям.

«Предложенные условия просто неприемлемы, они смешны. Им была предложена зарплата втрое ниже предыдущей», - цитирует Шпинёва «РИА Новости».

В субботу «Локомотив» обыграл на выезде «Балтику» со счётом 3:1.

Отметим, что «Локомотив» закончил чемпионат России на четвёртой позиции в турнирной таблице. От третьего «Динамо» команда Михаила Галактионова отстала на три зачётных балла.

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Локомотив Москва Антон Миранчук Рифат Жемалетдинов Вадим Шпинёв ещё теги
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