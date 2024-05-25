Жемалетдинов прокомментировал информацию об уходе из «Локомотива»

Атакующий хавбек «Локомотива» Рифат Жемалетдинов отреагировал на информацию о том, что он покидает московский клуб.

Накануне агент Вадим Шпинёв заявил, что Жемалетдинов и Антон Миранчук провели свои последние встречи за «красно-зелёных» против «Балтики» (3:1) в рамках первенства России.

«Моё будущее? Еще рано о чём‑то говорить конкретно. Ничего окончательно не определено», — приводит слова футболиста «Матч ТВ».

Стоит отметить, что Жемалетдинов в минувшем сезоне в 26 матчах отличился пятью голами и одним ассистом. Трудовой договор Рифата рассчитан до лета этого года.