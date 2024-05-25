Габулов рассказал, кто несёт ответственность за результаты «Динамо»

Экс-вратарь национальной команды России Владимир Габулов высказался о том, кто виноват в отсутствии спортивных результатов в последнее время у «Динамо».

Накануне «бело-голубые» уступили «Краснодару» (0:1) и упустили первое место в чемпионате страны.

«Я неоднократно говорил, что именно в «Динамо» на протяжении последних трёх-четырёх лет за отсутствие результата ответственность лежит на руководстве клуба. Те, кто определяет спортивную, маркетинговую политику и остальные направления развития клуба», — цитирует бывшего футболиста издание «Чемпионат».

При этом Габулов похвалил столичный клуб за работу с болельщиками в медиапространстве.

В итоге коллектив Марцела Лички финишировал на третьей позиции турнирной таблицы РПЛ, заработав 56 баллов.