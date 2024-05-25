Габулов: «Динамо» разочаровало своих болельщиков»

Экс-вратарь национальной команды России Владимир Габулов высказался о поражении «Динамо» в матче 30-го тура первенства страны с «Краснодаром» (0:1).

«К сожалению, любимая команда разочаровала болельщиков «Динамо». Так провести финальный отрезок, за два тура до конца выйти на первое место с отрывом в два очка и так беззубо сыграть последний матч», — цитирует бывшего футболиста издание «Чемпионат».

Габулов считает, что «бело-голубым» не хватило чемпионского характера, а также ментально сильных игроков.

В итоге коллектив Марцела Лички финишировал на третьей позиции турнирной таблицы РПЛ, заработав 56 баллов.