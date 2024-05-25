Михаил Кержаков заявил, что хочет остаться в «Зените»

Страж ворот «Зенита» Михаил Кержаков высказался о своём будущем в стане петербургского клуба.

Трудовой договор вратаря с петербуржцами рассчитан до конца этого сезона.

«Хочу ли я продлить контракт с «Зенитом»? Конечно», – цитирует футболиста издание Metaratings.

Накануне «сине-бело-голубые» в шестой раз подряд стали чемпионами России, обыграв «Ростов» (2:1) в заключительном туре первенства страны нынешнего сезона.

Кроме того, коллектив Сергея Семака имеет возможность оформить золотой дубль. «Зенит» в суперфинале Кубка России сыграет с калининградской «Балтикой». Встреча запланирована на 2 июня в Москве на стадионе «Лужники».