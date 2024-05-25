Хуниор Алонсо попрощался с «Краснодаром»

Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо попрощался со своим клубом в социальной сети.

«Спасибо за всё, «Краснодар», - пишет парагвайский легионер.

Ранее появилась информация о том, что «быки» продадут Алонсо известному бразильскому клубу – «Атлетико Минейро». Сумма трансфера должна будет составить порядка 1,2 млн евро.

Алонсо уже два с половиной года защищал цвета «Краснодара». Футболист в рамках прошедшего сезона сыграл за «быков» в 35 матчах и отличился тремя голевыми передачами.

«Краснодар» не смог стать чемпионом России и завершил сезон-2023/24 на втором месте. Завоевал золотые медали «Зенит».