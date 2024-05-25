Погребняк: «Лёгких путей «Зенит» не искал, тем слаще этот трофей»

Экс-игрок «Зенита» Павел Погребняк прокомментировал победу петербургского клуба в чемпионате России.

«Концовка была непредсказуема, на титул претендовали три команды. Но тем слаще вишенка на торте. Лёгких путей «Зенит» в этом сезоне не искал, и тем слаще этот трофей», — цитирует бывшего футболиста издание «Чемпионат».

При этом Погребняк добавил, что успех «сине-бело-голубых», по его мнению, был ожидаем.

Добавим, что коллектив Сергея Семака имеет возможность оформить золотой дубль. «Зенит» в суперфинале Кубка России сыграет с калининградской «Балтикой». Встреча запланирована на 2 июня в Москве на стадионе «Лужники».