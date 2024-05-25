Только один футболист сыграл все 30 матчей в прошедшем сезоне РПЛ без замен

Лишь один игрок провёл полностью и без замен все 30 матчей прошедшего сезона чемпионата России по футболу. Имя его – Илья Лантратов, сообщает «Цифроскоп».

Лантратову 28 лет, относительно молодой вратарь столичного «Локомотива» пропустил в 30 матчах Премьер-лиги 38 мячей, восемь раз голкипер оставлял ворота своей команды «сухими».

Если взять ещё и Кубок России, то Илья занёс себе в актив в общей сумме 34 матча, в которых пропустил 41 гол и девять раз отстоял свои ворота без пропущенных голов.

В «Локомотив» голкипер перебрался зимой 2022-2023 годов. Ранее стал известен как вратарь «Химок».