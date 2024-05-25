В субботу определилось имя чемпиона России сезона 2023/2024. Титул завоевал «Зенит», который обыграл «Ростов» (2:1) и воспользовался поражением «Динамо» от «Краснодара» (0:1).

Стоит отметить, что прогноз Василия Уткина на чемпиона России сбылся. Ещё когда «Зенит» выиграл прошлый чемпионат, Уткин поздравил питерцев со следующим чемпионством, не сомневаясь в том, что трофей РПЛ останется в Санкт-Петербурге.

Василий Уткин ушёл из жизни 19 марта. Из-за проявившихся проблем со здоровьем легендарный журналист и комментатор был доставлен в больницу. Увы, врачи не смогли спасти Уткина…

«Походу у меня тромб в лёгочной артерии»: Партнёр рассказал об общении с Уткиным в день его смерти