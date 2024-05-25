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Даку – лучший бомбардир среди новичков прошедшего сезона в РПЛ

25 Мая 2024 • 22:25 Комментировать
Рубин
1:1
Сочи

Вечером 25 мая в одном из восьми матчей 30 тура РПЛ сошлись казанский «Рубин» и «Сочи». Команды поделили очки, сыграв вничью – 1:1. Гол казанского клуба забил Мирлинд Даку, форвард сборной Албании.

Всего у Мирлинда набралось в прошедшем сезоне РПЛ 10 голов. Как сообщает телеграм-канал «Цифроскоп», Даку стал со своими десятью голами лучшим бомбардиром среди новичков чемпионата России-2023/24.

Отметим, что Даку должен отправиться на чемпионат Европы в Германию в составе своей национальной команды, где его албанская сборная сразится на групповом этапе со сборными Испании, Италии и Хорватии.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Мирлинд Даку

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