Даку – лучший бомбардир среди новичков прошедшего сезона в РПЛ

Вечером 25 мая в одном из восьми матчей 30 тура РПЛ сошлись казанский «Рубин» и «Сочи». Команды поделили очки, сыграв вничью – 1:1. Гол казанского клуба забил Мирлинд Даку, форвард сборной Албании.

Всего у Мирлинда набралось в прошедшем сезоне РПЛ 10 голов. Как сообщает телеграм-канал «Цифроскоп», Даку стал со своими десятью голами лучшим бомбардиром среди новичков чемпионата России-2023/24.

Отметим, что Даку должен отправиться на чемпионат Европы в Германию в составе своей национальной команды, где его албанская сборная сразится на групповом этапе со сборными Испании, Италии и Хорватии.