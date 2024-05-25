Контракт Смолова не продлился

Контракт нападающего Фёдора Смолов с «Динамо» не продлился автоматически. Как сообщает телеграм-канал «Alexeev ньюс», трудовой договор не был продлён автоматом, поскольку футболист не выполнил условия по игровому времени и голевым действиям.
В то же время отмечается, что «Динамо» ещё может продлить контракт с 34-летним Смоловым. Решение по поводу возможного продолжения сотрудничества будет приниматься позже.
В сезоне 2023/2024 Смолов поучаствовал в 34 матчах «Динамо». Опытный форвард забил шесть голов.
Напомним, что «Динамо» не смогло стать чемпионом – команда заняла третье место.
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