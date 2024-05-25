В ПАОКе назвали неправдой весть о переходе Антона Миранчука

Чемпион Греции, ПАОК из Салоников отреагировал на инсайд Ивана Карпова. Ранее он в своём телеграм-канале сообщал, что Антон Миранчук свободным агентом перейдёт из «Локо» в топ-клуб Греции.

«ПАОК подписывает Антона Миранчука? Нет , это неправда», - сказали в клубе «Спорт-Экспрессу».

Напомним, что Миранчук уже точно покинет «Локомотив» в статусе свободного, об этом ранее сообщил его агент. Матч с «Балтикой» (3:1) в 30 туре РПЛ станет последним для Антона в составе «железнодорожников» Москвы.

За ПАОК играет россиянин Магомед Оздоев. Бывший игрок «Локо» провёл в Греции уже один сезон.