Главный тренер калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич покинет свой клуб.

Как сообщает Legalbet, в ближайшее время об этом официально будет объявлено балтийским клубом.

«Балтика», напомним, так и не смогла сохранить прописку в РПЛ или хотя бы попасть в стыковые матчи. Калининградцы проиграли дома в решающем матче столичному «Локомотиву» (1:3) и остались на 15 месте турнирной таблицы с 26 очками в копилке. Таким образом, команда возвращается во второй по силе дивизион российского футбола лишь сезон спустя.

Впереди у «Балтики» ещё будет шанс завоевать трофей в конце сезона – Суперфинал Кубка России.

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