Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук продолжит свою карьеру в Греции. По информации инсайдера Ивана Карпова, будущем клубом Антона станет чемпион это балканской страны – ПАОК из Салоников.

«Антон близок к подписанию трёхлетнего контракта с ПАОКом. Зарплата Антона составит 1,4 млн евро в год, подписной бонус составит ещё млн евро», - пишет Карпов.

Ранее сообщалось о том, что Миранчук в матче с «Балтикой» (3:1) в последний раз сыграл за «Локо». Об этом рассказал его агент.

Напомним, что в ПАОКе уже как сезон играет бывший хавбек «Локомотива», «Рубина» и «Зенита» Магомед Оздоев.