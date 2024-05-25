Тарханов: «Зениту» повезло, но сильнее него никого сегодня нет»

Александр Тарханов, российский футбольный тренер специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на шестое подряд чемпионство питерского «Зенита».
- «Динамо» проклято?
- «Краснодар» сегодня хорошо играл. В концовке еще мяча три могли забить.
- А «Динамо»?
- «Динамо» выжало из себя все, но до чемпионства все равно чего-то не хватает.
- Можете назвать победу «Зенита» заслуженной?
«Зениту» в чем-то повезло. Но сильнее его никого на сегодня нет, хотя конкуренцию в этот раз составили.
Напомним, что пока «Краснодар» и «Динамо» выясняли отношения на юге, «Зенит» дома обыграл «Ростов». Этого хватило для того, чтобы ознаменовать очередной титул питерцев.
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