Тарханов: «Зениту» повезло, но сильнее него никого сегодня нет»

Александр Тарханов, российский футбольный тренер специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на шестое подряд чемпионство питерского «Зенита».

- «Динамо» проклято?

- «Краснодар» сегодня хорошо играл. В концовке еще мяча три могли забить.

- А «Динамо»?

- «Динамо» выжало из себя все, но до чемпионства все равно чего-то не хватает.

- Можете назвать победу «Зенита» заслуженной?

«Зениту» в чем-то повезло. Но сильнее его никого на сегодня нет, хотя конкуренцию в этот раз составили.

Напомним, что пока «Краснодар» и «Динамо» выясняли отношения на юге, «Зенит» дома обыграл «Ростов». Этого хватило для того, чтобы ознаменовать очередной титул питерцев.