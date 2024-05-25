Матч с «Уралом» стал для Акинфеева 250-м «сухим» в Премьер-лиге

Игорь Акинфеев, голкипер ЦСКА 25 мая вышел в основном составе своего клуба на матч с «Уралом» в 30-м туре Премьер-лиги. Его клуб уверенно обыграл оппонентов из Екатеринбурга, сбросив их в зону стыковых матчей – 2:0. А сам Акинфеев не пропустил с 11-метрового удара.

Что любопытно, этот матч стал 250-м, юбилейным для Игоря в котором он не пропустил в рамках чемпионатов России. Фактом делится «Цифроскоп».

Напомним, что на днях Игорь продлил свой контракт с армейским клубом. Теперь соглашение легенды ЦСКА с родной командой рассчитано до лета 2026 года. В этом году бывшему вратарю сборной России исполнится 40 лет.