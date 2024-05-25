Роман Ротенберг — о «Зените»: «Шесть чемпионств подряд – это доминирование»

Наставник хоккейного СКА Роман Ротенберг отреагировал на победу «Зенита» в чемпионате России.

«Шесть чемпионств подряд — это, с одной стороны, доминирование, с другой — результат невероятного труда всех сотрудников клуба от руководства до персонала», – цитирует специалиста «Матч ТВ».

Также Ротенберг выразил надежду, что петербургский клуб победит в суперфинале Кубка России, где «сине-бело-голубые» встретятся с калининградской «Балтикой».

Стоит добавить, что на второй позиции в РПЛ финишировал «Краснодар», заработавший 56 баллов. Тройку лучших замкнуло «Динамо», уступившее «быкам» по дополнительным показателям.