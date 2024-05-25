Сафонов назвал одну из причин, по которой «Динамо» упустило чемпионство

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов дал комментарий после победы над «Динамо» (1:0) в последнем туре Премьер-лиги. «Бело-голубым» для чемпионства было достаточно одного очка, но они проиграли. Сафонов считает, что одной из причин такого результата для динамовцев стало их намерение играть на удержание счёта.

«Динамо» выходило сохранять счёт. Чемпионство не выигрывают, если выходишь не играть на победу», - сказал Сафонов журналистам.

Чемпионом России шестой год подряд стал «Зенит». «Краснодар» занял второе место, а «Динамо» замкнуло топ-3.

Стоит сказать, что «Динамо» в последний раз становилось чемпионом в 1976 году.