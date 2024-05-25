«Ростов» упрочил один интересный антирекорд чемпионатов России

После поражения от питерского «Зенита» в «золотом» матче чемпионата России «Ростов» упрочил один любопытный антирекорд.

Как сообщает телеграм-канал «Цифроскоп», дончане в 53-й раз в чемпионатах России проиграли матч, в котором ранее вели в счете. Ни у одной команды не было таких игр больше в элите российского футбола.

Напомним, что счёт в матче «Зенита» и «Ростова» (2:1) открыл в начале второго тайма Роналдо. Но затем с 11-метрового удара равенство восстановил Густаво Мантуан. Оформил победу питерцев Артур не без помощи ошибки Сергея Песьякова.

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