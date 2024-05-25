Агент Шпинёв рассказал о будущем Миранчука и Жемалетдинова в «Локомотиве»

Вадим Шпинёв, футбольный агент, клиентами которого являются хавбеки «Локомотива» Антон Миранчук и Рифат Жемалетдинов, рассказал, где продолжат карьеру футболисты.

«Это последний матч Миранчука и Жемалетдинова в «Локомотиве». Было сделано предложение перед игрой, состоялась встреча с руководством: генеральным и спортивным директором. Услышали возможности клуба, донесли до футболистов», — цитирует Шпинёва издание «СЭ».

Специалист отметил, что он сейчас занимается активным поиском новых клубов для своих клиентов.

К слову, в нынешнем сезоне Миранчук выходил на поле в 36 встречах во всех соревнованиях, отметился восемью забитыми мячами и шестью результативными передачами.

Что касается Жемалетдинова, то он в 26 матчах отличился пятью голами и одним ассистом.