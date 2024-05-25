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Агент Шпинёв рассказал о будущем Миранчука и Жемалетдинова в «Локомотиве»

25 Мая 2024 • 21:33 Комментировать
Балтика
1:3
Локомотив Москва

Вадим Шпинёв, футбольный агент, клиентами которого являются хавбеки «Локомотива» Антон Миранчук и Рифат Жемалетдинов, рассказал, где продолжат карьеру футболисты.

«Это последний матч Миранчука и Жемалетдинова в «Локомотиве». Было сделано предложение перед игрой, состоялась встреча с руководством: генеральным и спортивным директором. Услышали возможности клуба, донесли до футболистов», — цитирует Шпинёва издание «СЭ».

Специалист отметил, что он сейчас занимается активным поиском новых клубов для своих клиентов.

К слову, в нынешнем сезоне Миранчук выходил на поле в 36 встречах во всех соревнованиях, отметился восемью забитыми мячами и шестью результативными передачами.

Что касается Жемалетдинова, то он в 26 матчах отличился пятью голами и одним ассистом.

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Локомотив Москва Антон Миранчук Рифат Жемалетдинов Вадим Шпинёв ещё теги

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