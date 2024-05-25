Короман: «Игроки «Динамо» просто испугались»

Огнен Короман, бывший легионер «бело-голубых» высказался об историческом упущении чемпионского титула московским «Динамо». Команде для завоевания титула чемпионов России достаточно было набрать хотя бы балл в Краснодаре в игре с одноимённым клубом.

«Честно говоря, сегодня «Краснодар» играл лучше, а «бело-голубые» испугались как вышли на поле. Надеюсь и очень хочу, что в следующем году команда стала чемпионом. Им это по силам», - говорит Короман для Metaratings.

Чемпионом России в шестой раз подряд в итоге стал питерский «Зенит». Клуб дома обыграл «Ростов», воспользовавшись оплошностью москвичей.