Семак побил рекорд Романцева

«Зенит» выиграл титул чемпиона России. Для питерцев это чемпионство стало шестым подряд. Все шесть титулов с 2019 по 2024 годы «сине-бело-голубые» завоевали под руководством Сергея Семака.

Таким образом, Семак установил новый рекорд – ранее никому из тренеров не удавалось стать чемпионом России шесть лет подряд. Автором предыдущего рекорда был Олег Романцев, который выигрывал чемпионства со «Спартаком» на протяжении пяти лет подряд с 1997 по 2001 год. В прошлом году Семак повторил рекорд Романцева, а теперь – перебил его.

При этом Олег Романцев суммарно выигрывал титул чемпиона России восемь раз.