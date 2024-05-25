Де Оливейра: «Непросто выигрывать шесть раз подряд»

Виллиам де Оливейра, тренер питерского «Зенита» высказался о шестом подряд чемпионстве клуба в Российской премьер-лиге.

«Непросто выигрывать шесть раз подряд. Думаю, это один из самых тяжелых сезонов. Было непросто с самого начала чемпионата. Но все справились», - говорит тренер «Спорт-Экспрессу».

Как добавил тренер, победить в решающий момент помогли слова Сергея Семака о спокойствии.

«Ребята во втором тайме немного успокоились и начали создавать больше моментов», - добавил де Оливейра.

«Зенит» добился дома победы над «Ростовом» (2:1). Золотые медали питерцам обеспечила осечка московского «Динамо» - «бело-голубые» не смогли набрать хотя бы один балл в игре с «Краснодаром».