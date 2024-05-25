«Сатира года»: Салихова высказалась о вручении чемпионского кубка «Зенита»

Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о награждении «Зенита» трофеем после завоевания чемпионского титула. Салихову забавляет тот факт, что питерцам чемпионский кубок принёс Евгений Мележиков. Ранее он был генеральным директором «Спартака», а сейчас работает исполнительным директором в Российской премьер-лиге.

«Сатира года! Мележиков, который несёт чемпионский кубок «Зениту», это просто вишенка на торте в самый сумбурный, комичный и нелепый футбольный год. Ничего забавнее уже не может быть», - цитирует Салихову Metaratings.

Стоит сказать, что «Зенит» стал чемпионом России шестой год подряд. Впереди у команды Сергея Семака суперфинал Кубка России против «Балтики».