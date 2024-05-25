Тамерлан Мусаев оценил результаты ЦСКА в минувшем сезоне

Игрок атаки ЦСКА Тамерлан Мусаев высказался о выступлении столичного клуба в прошедшем сезоне.

«Можно было провести его лучше. Постараемся сделать это в следующем чемпионате», - приводит слова футболиста издание «СЭ».

Стоит отметить, что Тамерлан стал самым результативным игроком клуба в весенней части сезона РПЛ-2023/24. В его активе пять забитых мячей и три результативные передачи в 12 встречах первенства страны.

Что касается ЦСКА, то коллектив финишировал в минувшем сезоне на шестом месте турнирной таблицы РПЛ. Чемпионом России стал петербургский «Зенит».