«Локомотив» оставил «Балтике» подарок в раздевалке

Московский «Локомотив» 25 мая в 30 туре Российской премьер-лиги гостил у калининградской «Балтики». «Железнодорожники» оформили викторию в Калининграде с уверенным счётом – 3:1, после этого «Балтика» вылетела из Российской премьер-лиги как минимум на один год.

Перед тем как покинуть раздевалку «Локо» оставил «Балтике» памятный подарок, которым поблагодарили клуб за гостеприимство.

«Спасибо за всё, балтийцы! Оставайтесь сильными и покажите всё, на что способны в Суперфинале Кубка России», - пишет пресс-служба «Локомотива».

Суперфинал Кубка России с участием «Балтики» и «Зенита» состоится в конце следующей недели, 2 июня в московских «Лужниках».