Каррера: «Зенит» снова стал чемпионом? Победитель всегда прав»

Экс-наставник московского «Спартака» Массимо Каррера высказался о последнем туре чемпионата России.

«Зенит» снова стал чемпионом? Победитель всегда прав. Это означает лишь, что команда работает лучше, чем остальные", — цитирует итальянского специалиста издание «СЭ».

В заключительном туре нынешнего сезона РПЛ «сине-бело-голубые» на своём поле оказались сильнее «Ростова» (2:1) и в шестой раз кряду стали чемпионами страны.

На второй позиции финишировал «Краснодар», заработавший 56 баллов. Тройку лучших замкнуло «Динамо», уступившее «быкам» по дополнительным показателям.