Пономарёв: «Ничего не поменяется, «Зенит» так и будет чемпионом»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал итоги сезона в РПЛ.

- Нет ли обиды за «Динамо», что все произошло так именно в последнем туре?

- Есть немножко. Конечно, есть. «Краснодар» выдал отличную игру, а «Динамо» просто перегорело. Оно было уже настроено на титул, все было в его руках. А произошло все вот так. Просто перегорели. Сегодня они выдали безобразную невнятную игру. Очень жаль, что они так сыграли. А вот «Краснодар» и «Зенит» показали классную игру в последнем туре.

- Команды вне первой тройки как вам?

- Так себе. И «Спартак», и ЦСКА не очень показали игры. «Локомотив» ещё более-менее. ЦСКА выиграл 2:0, но игра-то была безобразной. Нет у нас футболистов, не на кого глаз положить. Я надеюсь на Тюкавина, он умеет что-то. Но сегодня он был просто никакой. У нас сложно кого-то выделить. А вот те, кто играет в Европе, Миранчук, Захарян и Головин - другое дело. Когда они приехали в сборную, все было по-другому. У наших футболистов проблема в том, что нет никакой импровизации. Они ничего не могут придумать, играют слишком предсказуемо. Так не играется в футбол. Так что с нашим футболом ещё очень много работы. В первой тройке тоже в основном выделяются-то иностранцы. В целом чемпионат можно назвать интересным.

- «Зенит» стал чемпионом в шестой раз подряд. Не грустно ли, что гегемония продолжилась?

- У них самые интересные игроки. В этом году хоть конкуренция была. Когда у них был Малком, то он был сильнейшим и задавал весь темп. У них и сейчас легионеры интересные. Все чёрненькие, которые у них. Наших-то тоже нет никого. Все привозные ребята стараются доказать, что они не просто так подписали тут контракты на хорошие деньги. А наши получают бабки свои, и больше им ничего не надо.

- Если так и продолжится, то в раскладе сил ничего не поменяется?

- Ничего не поменяется. «Зенит» так и будет чемпионом. У него есть возможность приобрести очень сильных игроков. А многих и не нужно. Одного-двух очень сильных, и дело сделано. У них самые сильные легионеры. Так что и в следующем сезоне питерцы будут чемпионами.

Николай Алексеев