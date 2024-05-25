Канчельскис: «Краснодару» и «Динамо» давали шанс, но они им не воспользовались»

Питерский «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России. Андрей Канчельскис, бывший российский футболист прокомментировал очередной титул клуба с берегов Невы.

«Виноваты команды, уступившие титул. Они не захотели его брать, им давали чемпионство. Им дали шанс – надо пользоваться. Не взяли, не хотите – ну «Зенит» забрал», - говорит Канчельскис для Metaratings.

Напомним, что «Динамо» становилось бы чемпионом России, набери «бело-голубые» хотя бы один балл в Краснодаре. В итоге москвичи проиграли, а «Зенит» завоевал «золото» благодаря домашней победе над «Ростовом».

Самое драматичное чемпионство «Зенита»