Футбольный эксперт Дмитрий Булыкин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о чемпионстве «Зенита».

- Как вам развязка чемпионата?

- Думаю, что интрига всем понравилась. Многие ждали смены чемпиона, но «Зенит» на фарте добыл золото. «Динамо» долго будет помнить этот момент, когда все было в его руках. Но обижаться москвичам стоит только на себя.

- Считаете, что чемпионство «Зенита» - это везение?

- Конечно, повезло. Не сказал бы, что у каких-то команд была выдающаяся игра. Набрать 60 очков за сезон… Видно, что у нас не самый лучший чемпионат, хотя интрига была супер. Чем-то она мне напомнила прошлый чемпионат Бундеслиги, когда «Бавария» чудом стала чемпионом на последних минутах, когда «Боруссия» должна была брать золото. Так что такое случается не только у нас. По интриге мы догоняем Бундеслигу. Это радует. А вот по качеству футбола мы далеко от нее.

- Сыграло ли с «Динамо» злую шутку то, что устраивала ничья?

- Не сыграло. Москвичи не думали о ничьей, хотели хорошо сыграть и победить. Но «Краснодар» выглядел лучше. Даже отмененный гол не заставил «Динамо» задуматься. Теперь динамовцы будут кусать локти из-за того, что упустили такой нереальный момент, который дается раз в жизни.

- Как оцениваете финальную тройку призеров?

- «Динамо» еще пять туров назад говорило, что не участвует в чемпионской гонке. Питерцы должны были раньше обеспечивать себе золотые медали. Но у них что-то не получалось. Они сильно сбавили ход. Считаю, что питерцам очень хорошо подфартило. Но чтобы был фарт, надо прикладывать усилия и играть, что «Зенит» и делал. Но не так, как обычно.

- Ждете такую же интригу в следующем чемпионате или «Зенит» спокойно заберет очередные золотые медали?

- Все будет зависеть от подбора футболистов и других команд. В нынешнем сезоне конкуренты тоже были слабы и не смогли справиться со слабым «Зенитом».

Елена Григорьевская