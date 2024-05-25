Тимощук – о чемпионстве: «Мы реально все в шоке»

Член тренерского штаба «Зенита» Анатолий Тимощук высказался о победе команды в чемпионате России. Питерцы смогли занять первое место благодаря своей победе над «Ростовом» (2:1) и поражению «Динамо» от «Краснодара» (0:1).

«Мы реально все в шоке. Не смотрели за результатом матча с «Краснодаром». После того, как пропустили, удалось завести команду. У нас не было другого выбора. Нужно было идти вперед. Так мы должны играть все 90 минут», - цитирует Тимощука «Матч ТВ».

Как известно, «Зенит» стал чемпионом России шестой год подряд. Теперь команда Сергея Семака будет готовиться к суперфиналу Кубка России против «Балтики». Этот матч пройдёт в «Лужниках» в воскресенье, 2 июня.