Орлов – о чемпионстве «Зенита»: «Санкт-Петербург – футбольная столица!»

Известный комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался о победе «Зенита» в РПЛ.

В последнем туре нынешнего сезона первенства России «сине-бело-голубые» на своём поле оказались сильнее «Ростова» (2:1) и в шестой раз кряду стали чемпионами страны.

«Эмоции потрясающие! Ведь я в Петербурге живу. Наконец «Зенит» в последних двух матчах чемпионата России показал всё, на что способен. Санкт‑Петербург – футбольная столица! Поздравляю Сергея Семака!» – цитирует Орлова «Матч ТВ».

На второй позиции финишировал «Краснодар», заработавший 56 баллов. Тройку лучших замкнуло «Динамо», уступившее «быкам» по дополнительным показателям.