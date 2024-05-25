Смолов рассказал, что написал жене после упущенного чемпионства

Форвард «Динамо» Фёдор Смолов высказался об упущенном титуле чемпиона России. «Бело-голубым» для чемпионства было достаточно сыграть вничью с «Краснодаром», но они проиграли (0:1).

- Ты понимаешь, что это был, возможно, твой последний шанс стать чемпионом России?

- Да, понимаю.

- И как это переварить?

- Пока что эмоции такие, что я об этом не задумывался. Серёге Паршивлюку я сказал об этом, он даже больше меня расстроился, потому что больше, наверное, это ощущает. Я написал жене, что, скорее всего, мне не суждено стать чемпионом.

Напомним, что «Динамо» заняло третье место в чемпионате России.