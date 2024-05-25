Смолов оценил возможный трансфер Сафонова в «ПСЖ»

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов отреагировал на информацию о возможном переходе вратаря Матвея Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ».

«Я воспринял [новости] максимально положительно, я узнал, честно скажу, от своего агента. И я сказал: «Вау! Это очень круто». Я с Матвеем разговаривал, сказал ему то же самое. Буду очень рад, если всё получится.

Зачем ехать под Доннарумму? Я вообще не понимаю людей, которые так рассуждают. Здесь не стоит размышлять на тему, готов он [потеснить Доннарумму] или нет. Если есть предложение, и всё всех устраивает, то точно нужно переходить. Карьера одна, и шанс перейти в «ПСЖ» - это то, о чём ты будешь рассказывать внукам, независимо от того, играл ты там или нет. То есть ты был на таком уровне, когда «ПСЖ» захотел тебя приобрести и сделал предложение», - видео со словами Смолова опубликовал телеграм-канал «Панк инсайд».