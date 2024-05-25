Матвиенко – о титуле «Зенита»: «Победы бывают разными, и такими тоже»

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко высказалась о победе «Зенита» в первенстве России.

В заключительном туре нынешнего сезона РПЛ «сине-бело-голубые» на своём поле оказались сильнее «Ростова» (2:1) и в шестой раз кряду стали чемпионами страны.

«Победы бывают разными. И такими тоже. Но от этого они не перестают быть победами! Эмоции колоссальные. Поздравляю «Зенит» и родной Санкт-Петербург с чемпионством», – написала политик в телеграм-канале.

Добавим, что на второй позиции финишировал «Краснодар», заработавший 56 баллов. Тройку лучших замкнуло «Динамо», уступившее «быкам» по дополнительным показателям.