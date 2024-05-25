В «Спартаке» рассказали о травме Литвинова и сроках восстановления

В субботу «Спартак» играл против «Оренбурга» в последнем туре Премьер-лиги. По ходу второго тайма футболист московской команды Руслан Литвинов был заменён из-за травмы. В стане «красно-белых» рассказали о ситуации с игроком.

«У Литвинова перелом одной из костей лицевого черепа. Восстановление займёт примерно три недели. Желаем здоровья нашему футболисту!» - сообщили в пресс-службе «Спартака» журналисту сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Григорию Петерсону.

Напомним, что «Спартак» сыграл вничью с «Оренбургом» со счётом 0:0. «Красно-белые» финишировали на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России.