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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Спартаке» рассказали о травме Литвинова и сроках восстановления

25 Мая 2024 • 20:31 Комментировать
Оренбург
0:0
Спартак Москва

В субботу «Спартак» играл против «Оренбурга» в последнем туре Премьер-лиги. По ходу второго тайма футболист московской команды Руслан Литвинов был заменён из-за травмы. В стане «красно-белых» рассказали о ситуации с игроком.

«У Литвинова перелом одной из костей лицевого черепа. Восстановление займёт примерно три недели. Желаем здоровья нашему футболисту!» - сообщили в пресс-службе «Спартака» журналисту сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Григорию Петерсону.

Напомним, что «Спартак» сыграл вничью с «Оренбургом» со счётом 0:0. «Красно-белые» финишировали на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Руслан Литвинов

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