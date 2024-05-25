У Галицкого рецидив рака – в декабре врачи давали ему полгода жизни

Грустные новости из Краснодара. Любители футбола заметили, что владелец местного «Краснодара» Сергей Галицкий, присутствовавший на субботней игре Премьер-лиги против «Динамо» (1:0), сильно изменился внешне. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», у Галицкого был выявлен рецидив раковой опухоли.

По данным источника, в декабре врачи сообщили Галицкому неутешительную новость – медики давали владельцу «Краснодара» полгода жизни. С тех пор Сергей Николаевич проходил курс химиотерапии, который оказывает сильное влияние на организм.

Отмечается, что Галицкий организовал два фонда – для клуба и для академии. Курировать фонд для клуба будет дочь Галицкого – Полина. Остаётся лишь пожелать Сергею Галицкому выздоровления.