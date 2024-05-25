Экс-гендиректор «Спартака» назвал «Динамо» бесхребетной командой

Бывший гендиректор «Спартака» и «Динамо» Юрий Заварзин высказался о неудаче «бело-голубых» в последнем туре Премьер-лиги. Подопечные Марцела Лички проиграли «Краснодару» (0:1) и упустили чемпионство.

«Динамо» в решающем матче показало себя бесхребетной командой. На ничью что ли динамовцы рассчитывали сыграть? Вот и сыграли… А надо было играть на победу», - передает слова Заварзина телеканал «Матч ТВ».

По итогам сезона Российской премьер-лиги «Динамо» финишировало на третьем месте в турнирной таблице. «Краснодар» стал вице-чемпионом, а «Зенит» в шестой раз подряд выиграл золото.