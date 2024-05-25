Тюкавин дал оценку нынешнему сезону «Динамо»

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин высказался о результатах «бело-голубых» в текущем сезоне.

Сегодня, 25 мая, в последнем туре первенства России столичный клуб уступил «Краснодару» (0:1) и финишировал на третьей позиции турнирной таблицы РПЛ.

«Этот сезон для «Динамо» по пятибалльной шкале можно оценить на четыре с плюсом», — цитирует футболиста издание «Чемпионат».

В шестой раз подряд чемпионом России стал «Зенит». Что касается «бело-голубых», то они не могут победить в первенстве страны с 1976 года.