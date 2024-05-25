Силкин высказался о третьем месте «Динамо»

Футбольный эксперт Сергей Силкин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о развязке в чемпионской гонке.

- Почему у «Динамо» не получилась игра с «Краснодаром»?

- Наверное, тренерский штаб выбрал неправильную тактику. Команда пропустила, не забила. Были какие-то полумоменты, но этого мало, чтобы претендовать на чемпионство.

- Когда стало понятно, что «Динамо» не выиграет матч?

- После удаления Паршивлюка.

- «Зениту» просто повезло взять золотые медали? Не все зависело от него.

- Это самая укомплектованная команда в РПЛ. Она по праву должна занимать первое место. Просто ушел Малком, а те, кто остался, результата не дают. Кому-то из них надо задуматься и пересмотреть отношение. А так по большому счету «Зенит» больше других достоин золотых медалей, потому что ему удалось сохранить легионеров. Только один ушел. А у других команд много иностранцев уехало.

- Есть дополнительная досада от того, что «Динамо» в этом сезоне успешно играло с «Зенитом», но так и не смогло его обойти, хотя все было в его руках?

- Да. Но в руки команде это пришло за два тура до конца чемпионата, когда она вышла на первое место. Но надо было довести дело до конца. Не хватило ресурса.

- Впечатления от работы Лички смазаны?

- По всему сезону «Динамо» оставило приятное впечатление. Командная игра была построена неплохо. Ребята отдавались. В ряде матчей они вырывали победы на последних минутах. Я думал, что обычно так везет чемпионам. Но нет. Не всегда так бывает.

- Как оцените итоговую тройку?

- Чтобы «Динамо» могло занять хотя бы второе место, надо было обыгрывать «Краснодар» как минимум раз в сезоне. Но «быки» два раза одолели «бело-голубых» и поэтому заняли второе место.

- Все справедливо?

- Получается, да.

Елена Григорьевская